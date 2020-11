Mobilità, Nicotera (IrenGo): "Sistema complesso che richiede soluzioni diverse"

18 novembre 2020 a

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Io credo che la mobilità debba essere considerata un sistema complesso che richiede diverse soluzioni che vanno a integrarsi fra di loro a maggior ragione nelle città che sono organismi complessi e dove non si può individuare una soluzione univoca per la mobilità del cittadino". Così Mario Nicotera, responsabile servizi IrenGo, nel suo intervento durante il panel ‘(Con)vivere con una nuova idea di mobilità' di FestivalFuturo 2020.

"Ben vengano -continua- diverse tipologie di mobilità anche se a volte sono ancora sperimentali e, ovviamente, gli investimenti sul trasporto pubblico, sull'elettrificazione, e anche lo switch delle vetture da benzina a elettrico".

"IrenGo - ricorda infine - è la linea di business della mobilità elettrica del gruppo Iren, nata dalla volontà di affrontare il cambiamento con la trasformazione della propria flotta aziendale in una flotta principalmente elettrica, questo avverrà per tempo e per gradi. Già adesso abbiamo l'obiettivo di sostituire più del 30% dei mezzi entro il 2025. Nato inizialmente all'interno, abbiamo portato questo progetto anche all'esterno: ai consumatori, alle aziende, alla Pa".