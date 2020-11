Coronavirus: Fontana, 'il 27 novembre chiederemo zona arancione per Lombardia'

18 novembre 2020 a

a

a

Milano, 18 nov. (Adnkronos) - “Tecnicamente da venerdì i parametri della Regione Lombardia ci dicono che siamo già entrati in zona arancione. Il Dpcm Però ci impone che questi parametri vengano mantenuti o addirittura migliorati per due settimane. Quindi il 27 novembre scadono queste due settimane e, se le cose andranno nel verso giusto, potremo chiedere di essere trasferiti in zona arancione". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Sky Tg24.

"Se le condizioni saranno positive, dopo aver fatto un'attenta analisi con i nostri tecnici e con quelli del Ministero, nell'ambito di un'assoluta sicurezza chiederemo di essere ammessi alla zona arancione. Se la situazione dovesse mantenersi come quella odierna, se da parte dei cittadini ci fosse un rispetto delle regole date, tenendo conto che ad oggi questo miglioramento è dato solo dall'ordinanza del 22 ottobre scorso emessa dalla Regione Lombardia, credo che il passaggio in zona arancione potrebbe essere tranquillizzante".

Per Fontana "di dati rassicuranti ce ne sono più di uno, credo che i due dati più importanti siano quello dell'Rt, che si sta gradualmente abbassando, e l'indice della pressione sui pronto soccorso che si sta riducendo. Anche il numero delle chiamate al 118 per questioni respiratorie si sta riducendo. Credo che il plateau sia stato raggiunto, adesso aspettiamo che inizi la discesa”.