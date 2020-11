Coronavirus: piano Arcuri, vaccino si conserva fino a 6 mesi in celle frigorifere a -75°

18 novembre 2020 a

a

a

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Le caratteristiche di consegna di questo primo vaccino prevedono, per garantire la sua integrità, che questo sia consegnato esclusivamente dal fornitore direttamente ad ogni punto di somministrazione (in apposite borse di conservazione contenenti, al massimo, 5 scatole da 975 dosi ciascuna). Le caratteristiche di conservazione, inoltre, di queste prime dosi di vaccino, prevedono che lo stesso possa essere mantenuto per: 15 giorni dalla consegna nelle borse di conservazione del fornitore; 6 mesi, qualora si disponga di celle frigorifere a temperatura -75°C+-15°C". E' quanto prevede la comunicazione che il commissario Domenico Arcuri ha inviato alle Regioni, per anticipare la predisposizione del piano nazionale vaccini anti-Covid.

"Le caratteristiche di somministrazione - si legge ancora nel documento visionato dall'Adnkronos - prevedono che il vaccino vada utilizzato al massimo entro 6 ore dall'estrazione dalle borse o dalla cella di conservazione. Si consideri inoltre che ogni fiala di vaccino contiene 5 dosi".