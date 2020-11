Coronavirus: Conte, dialogo con Fi ma perimetro governo resta invariato

18 novembre 2020 a

a

a

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Nessun timore né tantomeno ostacoli al dialogo con le opposizioni. Il premier Giuseppe Conte ha già dichiarato pubblicamente, nella sede ufficiale del Parlamento, di tenere aperto un tavolo di confronto con le opposizioni. Più specificamente, ha dato mandato ai capi delegazione di coinvolgere i capigruppo al fine di verificare la disponibilità a stabilire un percorso di dialogo e collaborazione con Forza Italia, in ragione della dichiarata disponibilità di questa forza politica, ad aprire a un dialogo costruttivo.

Il mandato non è per esplorare un allargamento della maggioranza o per pervenire a un accordo politico che prefiguri una commistione di ruoli, spiegano fonti di Palazzo Chigi interpellate sulla nuova apertura di Silvio Berlusconi su manovra e scostamento. Come preannunciato del resto da Forza Italia, viene fatto notare, si sta esplorando la possibilità di dialogo sui contenuti della manovra economica e sullo scostamento che prefigura nuove misure di sostegno, non certo su una riorganizzazione del perimetro delle forze che sostengono il Governo, torna a ribadire ai suoi il presidente del Consiglio. La maggioranza è ben salda, ma se una forza di opposizione, in considerazione delle difficoltà che il Paese sta attraversando, vuole offrire un contributo costruttivo per il bene del Paese, sarebbe irragionevole non dialogare, il pensiero di Conte.