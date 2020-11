Coronavirus: Consiglio Regione Lombardia approva misure a sostegno Rsa

18 novembre 2020 a

a

a

Milano, 18 nov. (Adnkronos) - Sono 100 i milioni messi a disposizione da Regione Lombardia per colmare i maggiori costi sanitari sostenuti dai gestori delle Rsa per la riorganizzazione dell'assistenza a seguito della pandemia da Covid-19. Lo prevede un progetto di legge approvato oggi a maggioranza dalla commissione Sanità del Consiglio regionale della Lombardia, presieduta da Emanuele Monti (Lega) che è anche relatore. Il documento, che approderà per la discussione in aula in una delle prossime sedute consiliari, mette in campo misure urgenti a favore non solo delle Rsa, ma anche dei servizi per disabili e per le comunità residenziali per le dipendenze. Sono inoltre previste forniture di Dpi per i medici di Medicina generale mentre per gli specializzandi è introdotto uno stanziamento di 1,5 milioni a titolo di premialità.

A favore del provvedimento hanno votato Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, le consigliere del gruppo Misto, Viviana Beccalossi e Patrizia Baffi (Iv). Astenuti Pd e M5S, mentre il consigliere di +Europa – Radicali, Michele Usuelli, non ha partecipato al voto in quanto, come dichiarato, “non coinvolto nei lavori di mediazione sul provvedimento”.

“Il progetto di legge, finanziato inizialmente con 50 milioni di euro, – spiega il relatore Emanuele Monti- grazie al nostro emendamento porta lo stanziamento complessivo a 100 milioni di euro per dare risposte immediate. Non si tratta solo di un sostegno alle Rsa ma, grazie a un secondo emendamento della Lega, estendiamo l'incremento tariffario a tutto il comparto sociosanitario. Il provvedimento garantisce inoltre una fornitura continuativa di dpi ai medici di famiglia e valorizza con un bonus economico i tanti medici specializzandi che sono impegnati quotidianamente nella gestione dell'epidemia".