Cipla lancia "Covi-G" per il rilevamento rapido degli anticorpi COVID-19

Cipla ha firmato un accordo di licenza con MultiG per il kit di test rapido degli anticorpi COVID-19

MUMBAI, India, 19 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Cipla Limited (BSE: 500087) (NSE: CIPLA EQ) e di seguito denominata "Cipla") ha annunciato oggi di aver firmato un accordo di licenza con una società con sede in Belgio, Multi G, per la distribuzione del kit di test rapido degli anticorpi COVID-19 nella maggior parte dei mercati emergenti e in Europa. Questo accordo di licenza rientra nel lavoro di Cipla volto a migliorare l'accesso globale ai trattamenti salvavita e alle infrastrutture diagnostiche per i pazienti.

Nell'ambito di questo accordo, Cipla sarà responsabile della distribuzione del kit di test rapido degli anticorpi COVID-19, prodotto da MultiG. Il kit viene commercializzato con il marchio "Covi-G" ed è uno dei primi kit di test degli anticorpi a ottenere la conformità CE, in attesa di approvazione da parte dei regolatori nazionali ICH. È già stato commercializzato in oltre 20 Paesi, con una sensibilità e una specificità superiori al 92%. Rileva la presenza sia degli anticorpi IgM che IgG, utilizzando un prick test del sangue (puntura del dito) con interpretazione visiva dell'indicatore di risultato del test. Il kit fornisce i risultati entro 10 minuti.

L'ampia portata, la rete e le partnership di Cipla con le autorità sanitarie pubbliche e le istituzioni private contribuiranno a garantire il massimo accesso a questi kit in oltre 25 mercati in Asia, Medio Oriente e Nord Africa, America Latina, UE e Australia.

Questo lancio segna l'ennesima aggiunta al nostro portafoglio COVID dopo i Kit diagnostici ELIFAST. Oltre a essere uno strumento epidemiologico per lo screening di massa, questo test point-of-care può anche essere utilizzato per individuare i pazienti che hanno avuto una sospetta infezione asintomatica o lieve in passato, identificare potenziali donatori di plasma ed eventualmente dare la priorità alle popolazioni sensibili per i vaccini

Informazioni su Cipla

Fondata nel 1935, Cipla è una società farmaceutica globale focalizzata su crescita agile e sostenibile, generici complessi e portfolio approfondito nei nostri mercati interni di India, Sud Africa, Nord America oltre a mercati chiave regolamentati ed emergenti. I nostri punti di forza nei segmenti respiratorio, anti-retrovirale, urologico, cardiologico, anti-infettivo e CNS sono ben noti. I nostri 46 stabilimenti di produzione in tutto il mondo producono oltre 50 forme di dosaggio e oltre 1.500 prodotti utilizzando piattaforme tecnologiche all'avanguardia per soddisfare oltre 80 mercati. Cipla si è classificata al 3° posto nel settore farmaceutico in India (IQVIA MAT 20 settembre), al 3° posto nel mercato privato del settore farmaceutico in Sud Africa (IQVIA MAT 20 settembre) ed è uno dei maggiori produttori di farmaci generici negli Stati Uniti. Da oltre otto decenni fare la differenza per i pazienti ispira ogni aspetto del lavoro di Cipla. La nostra offerta rivoluzionaria di una tripla terapia anti-retrovirale nell'HIV/AIDS a meno di un dollaro al giorno in Africa nel 2001 è ampiamente riconosciuta per aver contribuito a inclusività, disponibilità e accessibilità nella gestione dell'HIV. In quanto azienda responsabile, l'approccio umanitario di Cipla all'assistenza sanitaria nel perseguimento del suo obiettivo di "prendersi cura della vita" e dei suoi profondi legami con le comunità locali, ovunque sia presente, ne fa un partner di punta per organismi sanitari globali, pari e soggetti interessati. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.cipla.com o fare clic su Twitter, Facebook o LinkedIn.

