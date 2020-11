Arjowiggins risponde alla domanda di packaging sostenibile con una nuova e rivoluzionaria carta barriera traslucida

19 novembre 2020 a

PARIGI, 19 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Arjowiggins, azienda leader nella produzione di carte creative e tecniche, ha lanciato Sylvicta, una rivoluzionaria alternativa sostenibile alle materie plastiche nel packaging.

Sylvicta è una carta barriera traslucida funzionale che ha dimostrato di preservare la qualità degli alimenti e dei cosmetici in maniera comparabile alle plastiche convenzionali, ma con un impatto ambientale limitato. Questa carta innovativa è completamente riciclabile, compostabile, biodegradabile in mare e realizzata con materie prime rinnovabili.

L'evidente vantaggio di Sylvicta è la sua elevata barriera all'ossigeno, che rappresenta la principale causa di deterioramento degli alimenti: questa caratteristica consente quindi di ridurre gli sprechi alimentari e prolungare la durata della conservazione durante le fasi di trasporto, vendita al dettaglio e consumo della catena del valore.

Ricorrendo a una raffinazione di precisione delle fibre, i team R&D di Arjowiggins, con la loro esperienza, hanno sviluppato questa esclusiva carta traslucida con un legame naturale, senza l'utilizzo di sostanze chimiche nocive. Il risultato è una carta dotata di barriera all'ossigeno, agli aromi, agli oli minerali e agli alimenti grassi.

Se impiegata nella cartotecnica tradizionale, Sylvicta offre infinite possibilità creative: può essere metallizzata, incollata, goffrata, stampata in offset e flessografia, con effetto laminato, acquaforte o rivestita con materiali termosigillanti.

Inoltre, Arjowiggins sta lavorando con i convertitori di packaging per realizzare un'infinita gamma di applicazioni per Sylvicta: dalle buste per frutta secca ai sacchetti per insalate, dalle bustine per sapone solido ai sacchi di alimenti per animali domestici, dai flow-pack per barrette al cioccolato fino alle versioni metallizzate per confezioni di burro o margarina.

In risposta all'esigenza del mercato di alternative sostenibili agli imballaggi monouso e ai laminati flessibili, Sylvicta offre alle aziende la possibilità di ridurre o persino eliminare l'utilizzo di materie plastiche. È la soluzione ideale per creare un'economia circolare e sostenibile a livello globale, dato che può essere integrata nei programmi di riciclaggio esistenti.

"Nonostante la continua tendenza verso un packaging più sostenibile, le materie plastiche rimangono ancora una scelta diffusa, soprattutto per ragioni pratiche. Fino a oggi, gran parte dell'offerta esistente, principalmente nel packaging monouso, consiste in laminati non riciclabili multistrato contenenti plastica o alluminio per confezionamento", spiega Christophe Jordan, Amministratore delegato della divisione Translucent Papers di Arjowiggins.

"Con Sylvicta, tali soluzioni possono essere trasformate in imballaggi di carta completamente riciclabili, compostabili e biodegradabili. Si tratta di un prodotto semplicemente rivoluzionario".

Sylvicta è in linea con eccezionali standard ambientali fissati dal ramo Translucent Papers di Arjowiggins. È certificata FSC e PEFC, prodotta presso un impianto conforme a ISO 14001 ed è soggetta a compensazione delle emissioni attraverso il programma Carbon Balanced di World Land Trust.

Per maggiori informazioni sulla carta barriera traslucida Sylvicta di Arjowiggins, visitare il sito web: sylvicta.arjowiggins.com o chiamare a +44 (0)1227 813500.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1315501/Sylvicta_Pouch_and_sachets.jpg