Le novità di Savini Due per i mobili da bagno in stile moderno

(Roma 19 novembre 2020) - Roma 19/11/2020 - Savini Due, azienda leader in Europa nell'ambito dell'arredo bagno, ha introdotto nel proprio catalogo numerose novità. L'obiettivo è fornire ai clienti prodotti versatili, eleganti ed ecologici, in grado di valorizzare quello che è - a tutti gli effetti - uno dei locali più intimi e privati della casa.

È stata sancita un'importante svolta nel settore dell'interior design, grazie all'intervento di un brand all'avanguardia che nasce nel 2003 e che oggi è noto non solo in Italia, ma anche nel resto dell'Europa.

L'ottimizzazione razionale dello spazio è un concept del tutto contemporaneo, che non può prescindere dall'utilizzo di volumi geometrici, di linee minimal, di superfici prive di fronzoli. E i complementi sospesi, funzionali ed essenziali, segnano un ulteriore passo in avanti in questo campo.

I mobili sospesi per una gestione intelligente dello spazio

Tra le soluzioni di ultima generazione destinate all'arredo bagno vi sono i mobili sospesi. Un concetto che va al di là della tradizione e dell'idea stessa di “mobile”: questo non è più pensato per essere spostato da una parte all'altra della stanza, magari per lavare più agevolmente il pavimento, ma diventa un elemento fisso, inamovibile. E non poggia a terra, bensì è montato direttamente contro la parete.

Una trovata rivoluzionaria, che ha conseguenze positive a livello sia pratico sia estetico. I mobili da muro sono una soluzione salvaspazio e limitano di molto il rischio di ingombro. Sono realizzati per liberare il bagno da tutto ciò che è superfluo, sono solidi e stabili. Sono incredibilmente innovativi, anche soltanto per la filosofia su cui si basano: risparmiare centimetri preziosi, tempo (perché si puliscono in pochi secondi), denaro (perché richiedono una manutenzione esigua). In parole povere, sono concepiti per organizzare il bagno in maniera decisamente smart.

È qui che agiscono aziende come Savini Due, proponendo un ampio assortimento di mobili sospesi. Una nuova frontiera nel ramo dell'interior design è stata raggiunta, ed è solo l'inizio. Le novità non finiscono certo qui, e non riguardano solo l'aspetto strutturale ma anche i materiali: questi sono scelti con estrema cura, e sono a loro volta indice di modernità.

Soluzioni all'avanguardia ed ecosostenibili

Tra i materiali che riescono a unire bellezza, resistenza e innovazione, merita senz'altro di essere menzionato l'HPL. Questo materiale, infatti, permette di costruire mobili da bagno robusti, longevi e sicuri, e risulta essere particolarmente eclettico e performante per i mobili da bagno.

Collezioni su collezioni per arricchire il design del bagno

Savini Due ha introdotto in commercio un'estesa selezione di linee da bagno, formate da mobili che fanno la storia dell'interior design. Non si tratta solo di proporre articoli di pregio, belli nel vero senso del termine, ma anche di favorire un'ottimizzazione smart di ogni singolo centimetro.

Gli italiani, sin da subito, hanno mostrato interesse verso le produzioni Savini Due e ora con le nuove collezioni Idea, Linea, Albatros, Akri e Oikos, la sfida si rinnova. Ognuno di questi nuovi set ha determinate particolarità, caratteristiche che lo distinguono da tutti gli altri e che ne definiscono l'unicità.

In sintesi, le abitazioni degli italiani sembrano aver aderito ad alcuni criteri di base: Materiali “verdi”, moderni mobili sospesi, illuminazione sostenibile, alternanza di pieni e vuoti, gestione logica dello spazio. Requisiti che vengono rispettati in qualunque stanza, ma soprattutto nel bagno, dove il comfort e la comodità sono essenziali. Ci dirigiamo verso un mondo sempre più ecologico, una prospettiva che non possiamo che accogliere con piacere.

Savini Due, fondata nel 2003 dall'imprenditore italiano Piersante Savini è emersa in pochi anni come azienda leader in Europa nella produzione di mobili da bagno.

Ad oggi vanta una presenza consolidata in 28 paesi: Germania, Italia, Francia, Gran Bretagna, Romania, Ungheria, Grecia, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Svizzera, Bulgaria, Cipro, Malta, Polonia, Ucraina, Russia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svezia, Georgia, India, Moldova.

