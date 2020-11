HiddenFjord, l'allevatore di salmoni dell'Atlantico, diventa il primo del settore a sospendere l'uso del trasporto aereo di merci

19 novembre 2020 a

La relazione mostra una riduzione di CO2 del 94%

ISOLE FAROE, 19. Novembre 2020 /PRNewswire/ -- HiddenFjord, l'allevatore di salmoni dell'Atlantico, ha annunciato la sospensione di tutte le spedizioni aeree a partire dal 10-10-2020. Grazie a questo cambiamento, le emissioni di CO2 del trasporto oltreoceano HiddenFjord sono diminuite del 94% secondo quanto riportato dall'organizzazione di ricerca indipendente norvegese, SINTEF. Il trasporto aereo è uno dei principali responsabili delle emissioni globali di CO2 ed emette circa 50 volte più CO2 rispetto al trasporto marittimo. HiddenFjord è il primo nel settore dell'acquacoltura ad assumere un impegno di tali dimensioni e portata, riducendo significativamente l'impatto ambientale in linea con 13. l'obiettivo globale delle Nazioni Unite di un'azione di emergenza per il clima.

Il salmone contiene già una minore presenza di carbonio rispetto ad altri alimenti di origine animale, come la carne di maiale o di manzo, ed è quindi una scelta molto sostenibile per il trasporto aereo e marittimo.

"La realtà della situazione è evidente, è necessario che tutti noi sospendiamo immediatamente il trasporto aereo delle merci al fine di ridurre il cambiamento climatico", afferma Atli Gregersen, amministratore delegato e titolare dell'azienda. Ha aggiunto: "È stata una decisione difficile da prendere poiché sappiamo che può comportare una diminuzione dei prezzi e un rischio molto più elevato a causa della ridotta flessibilità nel raggiungere mercati distanti. Ma dal punto di vista etico, è assolutamente la decisione giusta. Per affermare di voler essere un'azienda autenticamente sostenibile, dobbiamo agire in modo responsabile".

Una nuova ricerca indipendente sul consumatore dimostra che nonostante l'interruzione del trasporto aereo da parte dell'azienda, il salmone HiddenFjord ha mantenuto la stessa qualità.

"Nonostante la sospensione del trasporto aereo sia stata un cambiamento notevole per molti dei nostri clienti, siamo orgogliosi di poter dimostrare di essere in grado di mantenere una qualità alta - con una minore emissione di CO2, abbiamo inoltre riscontrato un discreto incremento delle vendite e l'interesse forte che il prodotto suscita nei confronti di nuovi clienti che si concentrano sulla sostenibilità", spiega Óli Hansen, Direttore commerciale di HiddenFjord.

L'alta qualità mantenuta è attribuita principalmente a tre fattori significativi:

per migliaia di anni il salmone atlantico è migrato dai fiumi che sfociano nell'Oceano Atlantico settentrionale fino al mare intorno alle Isole Faroe per nutrirsi e crescere, adattandosi alle condizioni delle acque della regione. Questo ambiente incontaminato, caratterizzato da temperature marine stabili in ogni stagione dell'anno che vanno dai 6-11°C e da uno specifico regime di luce naturale diurna nelle Isole Faroe, rappresenta la patria naturale del salmone atlantico.

Il salmone HiddenFjord è allevato allo stato brado in centri di sperimentazione caratterizzati da onde alte e forti correnti capaci di fornire le condizioni di vita naturale adatte al salmone atlantico, prevenendo al tempo stesso l'inquinamento dei fondali marini. HiddenFjord è l'allevatore in grado di allevare salmoni nelle condizioni più difficili al mondo.

HiddenFjord utilizza un concetto esclusivo di pesca antistress che sfrutta l'istinto naturale del salmone per nuotare controcorrente. È condotto dalle penne dal mare aperto al bacino di raccolta e immediatamente stordito.

Informazioni su HiddenFjord

HiddenFjord è un allevatore di salmoni delle Isole Faroe nell'Atlantico settentrionale - un'azienda a conduzione familiare che risale al 1929. In qualità di società indipendente, HiddenFjord è autorizzata ad avere una focalizzazione idealistica sulla sostenibilità senza la costante pressione degli azionisti sui profitti a breve termine. Il divieto di trasporto aereo di HiddenFjord e l'uso di luoghi esposti per l'allevamento di salmoni sono esempi di come la società si concentri sulla sostenibilità. Tutti i prodotti a base di salmone HiddenFjord sono certificati GLOBALG.A.P.

