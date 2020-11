La stampa dell'autocertificazione Un vademecum da Epson

19 novembre 2020 a

(Cinisello Balsamo, 19 novembre 2020) - Con il DPCM del 3 novembre scorso è tornato l'obbligo di uscire da casa portando con noi l'autocertificazione. Che si consiglia di avere stampata. L'Epson personal shopper digitale può aiutare a scegliere il modello più adatto.

Cinisello Balsamo, 19 novembre 2020 – Il perdurare della pandemia da Covid 19 e la diffusione del virus in tutto il Paese ha spinto il Governo a porre l'obbligatorietà (per chi risiede nelle regioni arancioni e rosse) di uscire di casa il meno possibile e di portare sempre con noi l'autocertificazione. Che, quindi, deve essere stampata. Come fare per ridurre al minimo gli sprechi e i costi? Di seguito alcuni consigli validi sempre, mentre per la scelta della stampante più adatta alle proprie esigenze ci si può rivolgere all'Epson personal shopper digitale https://www.epson.it/mypersonalassistant

I consigli di Epson

1. Il primo suggerimento è: evitare di farlo! Il sito del Governo dice infatti “(omissis) autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali”.

2. Ma cosa succede se la pattuglia che ci ferma dovesse aver terminato i moduli? Ecco quindi che avere qualche modulo pronto all'uso può trarci d'impaccio in una situazione che potrebbe essere critica. In questo caso, stampiamo il documento “in bianco” (cioè senza dati personali), così che possa essere utilizzato da tutti i componenti della famiglia, compilandolo solo al momento dell'effettivo utilizzo.

3. Stampiamolo scegliendo l'opzione “stampa in bianco e nero”, così da non utilizzare altri colori nel caso il file li comprenda (magari a causa di un'acquisizione da scanner eseguita, appunto, a colori).

4. Se le aree del documento senza testo appaiono grigie anziché bianche, per non consumare inutilmente inchiostro, “puliamo” il file utilizzando uno dei tanti software di elaborazione grafica disponibili sul web: basta cercare “programma gratuiti elaborazione immagini”.

Quale stampante usare?

Quella che abbiamo già in casa, naturalmente. Ma se bisogna comprarla, allora conviene considerare che i modelli a getto di inchiostro consumano molta meno energia elettrica di quelli laser (perciò hanno un impatto ambientale enormemente inferiore), che la qualità di stampa è la stessa, che le cartucce costano meno del toner e che, se prevediamo di stampare molto (perché i figli vanno a scuola o la usiamo anche per documenti di lavoro) ci sono dei modelli sia con cartucce (con ricambi di varie capacità, per adattarsi alle necessità di ciascuno) sia con serbatoi che assicurano migliaia di pagine prima della ricarica.

Solo stampante o multifunzione? E il fronte-retro?

Questi sono altri dubbi che possono emergere una volta iniziata la ricerca del modello da acquistare. Al giorno d'oggi la differenza di costo è minima e il consiglio è di privilegiare la comodità e la flessibilità, quindi a parte situazioni particolari (chi ha già uno scanner, per esempio) la scelta di un multifunzione è preferibile. Con o senza stampa fronte-retro automatica? In questo caso la differenza di costo può essere più evidente, quindi è opportuno pensare sempre al tipo di utilizzo che si farà. Se la stampante verrà usata saltuariamente e per documenti di una o poche pagine, allora potremo anche affrontare l'esecuzione di un foglio per volta, girandolo manualmente, ma in tutti gli altri casi il maggior costo di un modello con la stampa sui due lati si ripagherà presto. É inoltre giusto ricordare che utilizzare entrambi i lati del foglio aiuta a diminuire la quantità di carta utilizzata e quindi a dare un contributo al rispetto dell'ambiente.

E i rifiuti dove li metto?

Sempre a proposito di impatto ambientale, ricordiamoci che i toner esausti sono rifiuti RAEE destinati ad una raccolta differenziata presso la piazzola ecologia. Nel caso delle stampanti o multifunzione inkjet, le cartucce devono anch'esse essere smaltite come RAEE presso la piazzola ecologia, mentre i flaconi delle stampanti inkjet con serbatoi possono essere tranquillamente smaltiti con la plastica di casa dopo averli risciacquati. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Epson personal shopper digitale: https://www.epson.it/mypersonalassistant

