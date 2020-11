Cambiamo: Antoniotti coordinatore per Provincia Cosenza

19 novembre 2020 a

a

a

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Continua il processo di strutturazione di “Cambiamo” sul territorio. Giovanni Antoniotti, professionista di Corigliano-Rossano, è stato designato dei vertici nazionali del partito, in accordo con il coordinatore regionale calabrese Franco Bevilacqua, quale coordinatore del partito per la provincia di Cosenza. “Un passo ulteriore nella strutturazione di ‘Cambiamo' -commentano il responsabile Enti locali Gaetano Quagliariello e il responsabile Organizzazione Adriano Palozzi- che sempre più sta diventando forza attrattiva per la ristrutturazione di un'area indispensabile per un centrodestra inclusivo e vincente”. Ad Antoniotti, dal partito nazionale e regionale, sono giunti “i migliori auguri di buon lavoro”.