Coronavirus: Patuanelli, 'speriamo vaccini arrivi prima possibile ma non sarà libero tutti'**

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Speriamo che i vaccini arrivino il prima possibile sul mercato" ma "la vaccinazione avrà dei tempi di realizzazione e di gestione piuttosto lungo. Non dobbiamo pensare che dal giorno all'indomani tutto tornerà come prima, alla normalità". Ad affermarlo ai microfoni di Skytg24 è il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli sottolineando che le "le misure di distanziamento e di igiene ce le porteremo per un po' di tempo" : insomma l'arrivo dei vaccini "non sarà un libero tutti il giorno dopo", rileva il ministro.