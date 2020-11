Governo: Fratoianni, 'dialogo obbligatorio ma no a giochetti e furbizie'

19 novembre 2020 a

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "È evidente che, per chi come noi ritiene che il Parlamento abbia un ruolo centrale nella vita politica di un Paese, il dialogo fra le forze politiche non solo è necessario, ma è obbligatorio soprattutto in una fase cosi delicata e difficile per la tenuta sociale, economica e sanitaria dell'Italia. Ma serve coerenza e serietà: nessuno spazio per giochetti e furbizie di Palazzo buoni per ritagliarsi qualche spazio di potere in più.” Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni.

“Non è questo -aggiunge- che serve alla nostra democrazia: discettare ogni giorno di allargamenti della maggioranza come fa Renzi ma non solo, è sbagliato e inutile. Il centrodestra faccia l'opposizione alla luce del sole, le forze di maggioranza cerchino momenti di confronto nell'interesse collettivo dei cittadini. Ma ci si fermi lì. Se poi Renzi lavora ad una prospettiva che comprende Forza Italia, faccia pure. Ma non metta in mezzo -conclude Fratoianni- questo governo".