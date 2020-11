Calabria: sindaco Catanzaro, 'su commissario governo si prende qualche giorno in più'

19 novembre 2020 a

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Sul commissario alla sanità in Calabria "ci hanno detto che si prenderanno qualche giorno in più, hanno capito l'errore che hanno fatto e sceglieranno una persona in grado di risolvere i problemi della sanità, affrontare il risanamento...". Lo dice, lasciando Palazzo Chigi, il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, dopo essere stato ricevuto dal premier Giuseppe Conte e il ministro Roberto Speranza insieme a una piccola delegazione di primi cittadini del territorio.