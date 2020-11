Coronavirus: a Varese due Covid hotel con 104 posti, verifiche su Como

19 novembre 2020 a

Milano, 19 nov. (Adnkronos) - Due Covid hotel si attivano in provincia di Varese. L'Ats Insubria (Varese e Como) ha individuato due strutture ricettive "immediatamente fruibili per ospitare persone autosufficienti, asintomatiche o paucisintomatiche Covid-19 positive e contatti stretti di caso accertato", che necessitano di un isolamento adeguato. Si tratta di Villa Porro Pirelli a Induno Olona, con 64 posti, e il Jet Hotel, a Gallarate, con 40 posti disponibili.

Dopo un sopralluogo, le due strutture sono state ritenute idonee dai tecnici dell'Ats e siccome sono in grado di attivare da subito il servizio nelle prossime ore saranno sottoscritte le convenzioni.

"Nella giornata di ieri - spiega ancora Ats - c'è stato un confronto con delle strutture ricettive della provincia di Como alle quali sono state fornite risposte in merito ai servizi da mettere a disposizione ed alle modalità da rispettare ai fini della gestione in sicurezza degli stessi. Nei prossimi giorni sono attese le manifestazioni di interesse per mettere a disposizione almeno una struttura sul territorio del Distretto Lariano".