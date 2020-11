19 novembre 2020 a

Milano, 19 nov. (Adnkronos) - Come anticipato dal presidente della Lombardia, Attilio Fontana, oggi è negativo il saldo tra nuovi ingressi in ospedale e guariti dal Covid19, portando il totale dei posti occupati nei reparti della regione a 8.291 (-32). In terapia intensiva i numeri salgono: sono 12 i nuovi ricoveri, per un totale di 915 letti occupati.