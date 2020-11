Professioni: Regold, borse di studio per diventare agenti realtor

19 novembre 2020 a

Roma, 18 nov. (Labitalia) - "In un momento particolarmente difficile come quello attuale, Regold ha deciso di puntare sulla formazione e sulla professionalità, offrendo un aiuto concreto a chi opera nel settore immobiliare e desidera non solo ampliare le proprie competenze, ma anche avere accesso a un circuito di élite, con la prospettiva di costruire solide relazioni internazionali, che solo una realtà consolidata e di spessore come Nar può offrire". A dirlo Diego Caponigro, fondatore e chairman di ReGold, il portale dei servizi per agenti immobiliari scelto ogni giorno da oltre 7.000 agenzie e 14.000 operatori in tutta Italia, annunciando la sponsorizzazione di dieci borse di studio del valore complessivo di 10.000 euro, destinate ad altrettanti professionisti del settore. Le borse di studio, del valore di 950 euro l'una, daranno la possibilità di accedere alla formazione più importante al mondo in ambito real estate: quella di nar (National association of realtors).

L'iniziativa arriva in seguito alla prima edizione del corso di formazione rene (real estate negotiation expert) di Nar per diventare realtor, tenutasi a Milano nel mese di novembre e rivelatasi un successo. "Ben 35 persone in aula (naturalmente in modalità virtuale) - spiega Caponigro - hanno avuto accesso a contenuti esclusivi portati per la prima volta in Italia dai nostri partner di Nar. Le tecniche di negoziazione insegnate nel corso Rene sono quelle teorizzate e affinate da William Yuri e Roger Fisher, autori della Bibbia della negoziazione ‘Getting to yes' (disponibile in italiano con il titolo 'L'arte del negoziato') e co-fondatori dell'Harvard negotiation program, a cui negli anni si sono affidati consulenti e professionisti nei più disparati ambiti".

Le borse di studio offerte da Regold e da Oid (Osservatorio immobiliare digitale) in qualità di bilateral partner in Italia per Nar, comprendono, oltre alla quota associativa, la partecipazione al corso Rene (Real negotiation expert) di Nar, e l'accesso all'esame per ottenere la relativa designazione internazionale, un titolo riconosciuto in 85 paesi del mondo.

Rene è un corso avanzato in tecniche di negoziazione immobiliare, che si basa sull'Harvard program of negotiation: "Si tratta di un percorso che unisce teoria e pratica: attraverso simulazioni di scenari applicati alla realtà quotidiana degli agenti immobiliari, i professionisti del real estate imparano a dominare ogni trattativa. L'intento è quello di promuovere lo sviluppo di competenze professionali avanzate, di sostenere i professionisti e di offrire loro nuove occasioni di crescita e lavoro in ottica meritocratica", aggiunge Caponigro.

Le borse di studio sono rivolte agli Agenti Immobiliari in possesso di un numero Rea e verranno assegnate sulla base dei punteggi ottenuti nel test di selezione, atto a verificare il livello di competenze e conoscenze dei partecipanti. Gli aspiranti realtor hanno tempo sino al 30.11.2020 per partecipare al test di selezione. Una volta raccolti i risultati, Regold comunicherà direttamente ai classificati l'ottenimento della borsa di studio, entro e non oltre il 04.12.2020. Il corso si svilupperà in due sessioni speciali, il 9 e 10 dicembre 2020, e il 16 e 17 dicembre 2020. "Regold, da sempre al fianco degli agenti immobiliari, ha deciso ancora una volta di investire su di loro. Le borse di studio Regold per la formazione Nar rappresentano un'occasione fondamentale per aumentare skills e prestigio, migliorando il livello dei singoli e dell'intero settore", conclude Caponigro.