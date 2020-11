Milano: approvato regolamento, stop a fumo all'aperto e caldaie a gasolio**

19 novembre 2020 a

Milano, 19 nov. (Adnkronos) - Il Comune di Milano mette al bando il fumo all'aperto. Il consiglio comunale ha approvato il nuovo 'Regolamento per la qualità dell'aria" che dal 1 gennaio 2021 vieta il fumo di sigaretta all'aperto tranne che in luoghi isolati. Dalle fermate dei mezzi pubblici ai parchi, fino ai cimiteri e alle strutture sportive, come gli stadi, sarà proibito fumare nel raggio di 10 metri da altre persone. Dal 1° gennaio 2025 il divieto di fumo sarà esteso a tutte le aree pubbliche all'aperto.

Entra poi in vigore entro 30 giorni dall'approvazione del regolamento il divieto di installare nuove caldaie a gasolio e biomassa per il riscaldamento degli edifici e, a partire dal 1 ottobre 2023, sarà vietato utilizzare gasolio anche negli impianti di riscaldamento già esistenti. In caso di impossibilità tecnica a rinnovare l'impianto sarà necessario presentare una relazione tecnica che ne dimostri l'impedimento. (segue)