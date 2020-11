Dl sicurezza: deputati M5S protestano, emendamenti ritirati a nostra insaputa

19 novembre 2020 a

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - In commissione Affari costituzionali della Camera scoppia il caso degli emendamenti presentati da deputati del Movimento 5 stelle al decreto sicurezza che modifica quelli voluti dall'allora ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e ritirati a loro insaputa. A denunciare la vicenda sono i deputati Luca Frusone e Alvise Maniero, espressione di una parte del Movimento contraria alla nuova linea dell'attuale maggioranza rispetto a quella precedente

Frusone ha scritto alla commissione Affari costituzionali, dove il provvedimento è in discussione, lamentando che due emendamenti "a mia prima firma" risulterebbero ritirati "con una comunicazione della capogruppo in commissione. Anche se tale pratica può ritrovare una consuetudine interna non può violare una mia prerogativa parlamentare. Non avendo mai espresso una volontà del genere e non essendo nemmeno stato avvisato preventivamente chiedo la reintegrazione degli emendamenti a mia prima firma per poter svolgere il consueto esame dinnanzi alla commissione".