Ue: Rosato, 'Orban e Duda sovranisti nemici della solidarietà'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Orbán e Duda, presidenti di Ungheria e Polonia, amici sovranisti, quelli che Matteo Salvini e Giorgia Meloni da sempre citano come loro punti di riferimento. Quelli che finalmente dopo tanto tempo l'Ue ha deciso di penalizzare perché nei loro Paesi non si rispettano Stato di diritto e valori fondamentali costitutivi dell'Unione. Sarà per questo che sono anche gli stessi che in questi giorni stanno ponendo il veto che blocca di fatto gli aiuti del Recovery Fund: miliardi di euro destinati a tutti i Paesi, prima tra tutti l'Italia che più di altri ha patito, per far fronte all'emergenza che stiamo vivendo”. Così su Facebook il presidente di Italia viva Ettore Rosato, che conclude “Alla solidarietà europea loro rispondono col sovranismo: amici sovranisti, nemici della solidarietà”.