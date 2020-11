Coronavirus: von der Leyen, 'possibile ok Ema vaccini seconda metà dicembre''

19 novembre 2020 a

Bruxelles, 19 nov. (Adnkronos) - L'Ema "potrebbe dare un'autorizzazione condizionata alla commercializzazione" nell'Ue dei vaccini contro la Covid-19 sviluppati da "Biontech e Moderna" nella "seconda metà di dicembre 2020, se non sorgono problemi". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles. Si tratta del "primo passo", continua von der Leyen, spiegando che le dosi arriverebbero inizialmente in "piccoli numeri", destinati poi a crescere a mano a mano che procede la produzione. E' quanto mai importante, insiste, che gli Stati membri "sviluppino dei piani di vaccinazione", stabilendo per tempo quali sono le categorie che devono essere vaccinate per prime, come "i lavoratori della sanità e gli anziani".