Coronavirus: Michel, 'velocizzare piani nazionali vaccini'

Bruxelles, 19 nov. (Adnkronos) - La situazione relativa alla pandemia di Covid-19 in Europa "rimane seria e preoccupante. Non possiamo abbassare la guardia. I vaccini sono a portata di mano e dobbiamo essere pronti: abbiamo concordato di velocizzare la preparazione dei piani nazionali di vaccinazione, per assicurare che i vaccini siano a disposizione dei cittadini europei, quando verranno autorizzati". Lo dice il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, in conferenza stampa a Bruxelles dopo la videoconferenza dei capi di Stato e di governo dell'Ue.

Durante l'incontro, continua Michel, "abbiamo anche discusso come sviluppare un approccio comune all'utilizzo dei test rapidi. Ci saranno per i vaccini sfide logistiche, lo sappiamo, per lo stoccaggio, il trasporto e il numero delle dosi. E un'altra sfida sarà la comunicazione: il numero delle persone che non si fidano dei vaccini sta crescendo e noi dobbiamo comunicare chiaramente il loro valore".