Calabria: Bernini (Fi), 'su Santelli da Morra parole indegne'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - “Destano orrore e preoccupazione le sconvolgenti parole pronunciate dal presidente della commissione antimafia Morra nei confronti della compianta governatrice Santelli e di tutti i cittadini calabresi. Parole indegne di chi ricopre un incarico istituzionale così rilevante, che al giustizialismo più deteriore uniscono, cosa che indigna e ferisce più di tutto, la mancanza di rispetto per i malati oncologici, che ogni giorno lottano con dolore e dignità per la vita”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.