Mantova: spaccio di droga, arrestato 25enne

Milano, 20 nov. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Macaria, in provincia di Mantova, un uomo di 25 anni, per possesso e spaccio di stupefacenti. I militari sono interventi per una lite in famiglia in casa dell'uomo. A seguito di una perquisizione domiciliare hanno trovato 30 grammi di hashish, 10 grammi di cocaina, materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente e quasi 10 mila euro in contanti. Il 25enne è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza della compagnia di Viadana in attesa del processo per direttissima.