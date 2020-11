Guarda il mondo sotto una nuova luce: ZioTester.it, lo shop dell'illuminazione

20 novembre 2020 a

(Milano, 20 Novembre 2020) - Milano, 20 Novembre 2020 - Dalla vetrina del negozio di moda al salotto di casa, l'illuminazione cambia la percezione delle cose. La luce sbagliata può compromettere l'atmosfera creata dall'ambiente. Come evitare l'errore? Con il supporto (guide e assistenza) e l'offerta di ZioTester.it, l'e-commerce di sistemi di illuminazione e materiale elettrico con centinaia di prodotti in catalogo.

Su www.ziotester.it c'è tutto il necessario per l'illuminazione di casa, ufficio e giardino. L'offerta è composta esclusivamente da prodotti con marcatura CE, selezionati da un team qualificato per assicurare al cliente prestazioni sempre all'altezza delle aspettative.

Sei le sezioni principali: Illuminazione, Materiale Elettrico, Sicurezza e Igiene, Torce, Batterie, Edilizia. La proposta abbraccia ogni aspetto dell'illuminazione con lampadine led, reglette, strisce led, pannelli, faretti, ma anche soluzioni per l'illuminazione delle aree esterne: dalle catenarie per lampadine ai lampioni da giardino. E poi cavi, prese, alimentatori e tutto ciò che serve per il fai da te.

Una proposta che in tempi di Covid-19 si estende ai prodotti per l'igiene e la sicurezza personale: mascherine chirurgiche e FFP2, purificatori d'aria, termoscanner, gel igienizzante per le mani, lampade sterilizzatrici per i pavimenti e altro ancora.

Su ZioTester.it supporto a 360 gradi: recensioni, guide e assistenza professionale

Ad un'offerta ampia e strutturata si aggiungono la garanzia fino a due anni sui prodotti in catalogo e i vantaggi del carrello condiviso di BestBuying, network di cui ZioTester.it fa parte. È possibile quindi riunire gli acquisti effettuati sui portali afferenti (tra cui lo store di sigarette elettroniche Vaporoso.it), pagando una sola spedizione. Per ordini a partire da 49 euro la consegna è gratuita.

I tempi di spedizione sono velocissimi: 24-72 ore. In alternativa è possibile il ritiro della merce direttamente presso la sede dell'azienda (in provincia di Chieti). Inoltre, grazie al programma BestFriends ogni euro speso si trasforma in punti da convertire in sconti.

L'acquisto è semplice e sicuro, grazie ad un'organizzazione dell'offerta in categorie e sotto-categorie e all'impiego di metodi di pagamento senza rischi: PayPal, carta di credito, bonifico e contrassegno. La tutela del cliente passa anche dall'applicazione di protocolli crittografici SSL per la codifica delle transazioni.

A dubbi su procedure e selezione dei prodotti risponde la preparazione del servizio di assistenza, a disposizione anche in fase post-vendita. Mentre il Blog raccoglie consigli, guide e recensioni su lampadine, materiale elettrico, sistemi di illuminazione e molto altro ancora.

