Casa Della Ferramenta, il negozio online con la migliore assistenza

20 novembre 2020

(Bolzano 20 novembre 2020) - Bolzano 20/11/2020 - Tra i tanti buoni motivi che dovrebbero indurre un appassionato di fai da te a scegliere

Le ragioni del servizio

Poter contare su un servizio di assistenza professionale è di fondamentale importanza per qualsiasi cliente che si accinga a scegliere un certo articolo da comprare. Il supporto viene garantito non solo nel corso del check-out, ma anche una volta che l'acquisto è stato portato a termine. Insomma, sono molteplici le opportunità di contatto tra gli utenti e gli addetti di Casa Della Ferramenta; la video chiamata è gratuita ed è estremamente semplice. L'appuntamento può essere prenotato compilando il form apposito che si trova sul sito: sono sufficienti pochi clic per selezionare l'orario e la data che si desiderano, così da completare la prenotazione. Volendo, è possibile già anticipare quali saranno gli argomenti oggetti della conversazione, in modo che gli addetti possano arrivare ben preparati.

Perché scegliere Casa Della Ferramenta

Casa Della Ferramenta si presenta come una piattaforma molto facile da utilizzare, in grado di garantire i più alti livelli di affidabilità e il massimo della sicurezza: tutte peculiarità che, come è noto, sono a dir poco essenziali quando ci si dedica agli acquisti su Internet. Ma la professionalità e la serietà della piattaforma non si riscontrano solo quando si procede con il pagamento, anche se ovviamente questo è un passaggio indispensabile. Esse, infatti, hanno a che fare anche con la garanzia che tutte le foto pubblicate e tutte le descrizioni riportate siano attendibili e veritiere, corrispondenti agli articoli a cui si riferiscono.

Alla ricerca della qualità

È importante che ai clienti vengano proposti dei prodotti di qualità elevata, ma è altrettanto importante che il servizio si mantenga su standard altrettanto alti. Ecco spiegato il motivo per il quale Casa Della Piattaforma, riuscendo a rispettare tali parametri, ha potuto conseguire la certificazione europea Trusted Shops, che assicura l'affidabilità di un portale e-commerce grazie a interviste compiute con i clienti del portale stesso, in modo da poter basarsi su recensioni reali. Quello su cui può contare Casa Della Piattaforma è un vero e proprio sigillo di qualità, che testimonia la leadership di una piattaforma nata da poco ma già capace di soddisfare la clientela sotto tutti i punti di vista.

Che cosa si può comprare sul sito di Casa Della Ferramenta

La qualità alla base di tutto

La piattaforma è molto recente, e questo non può che essere un aspetto positivo per una realtà che vuole puntare tutto sul concetto della qualità. Se è quasi scontato parlare della qualità dei prodotti, non lo è altrettanto se si fa riferimento alla qualità del servizio, da cui dipende – tra l'altro – la user experience dei potenziali acquirenti. Essendo stata progettata e creata da poco, la piattaforma si avvale delle tecnologie più all'avanguardia per quanto riguarda il canale di vendita su Internet. Per esempio, sotto il profilo della fruizione il sito di Casa Della Ferramenta è in grado di adattarsi senza problemi a qualsiasi tipo di device mobile. Questo vuol dire che si può navigare con facilità sia da smartphone che da tablet avendo sempre la certezza di trovare gli articoli di cui si ha bisogno, in virtù di una procedura di ricerca immediata.

Un sito user friendly

Ecco, quindi, che mettere a disposizione degli utenti una modalità di consultazione semplice e attraente consente loro di portare a termine tutti gli acquisti che desiderano con facilità e in tempi rapidi. Ma la piattaforma di Casa Della Ferramenta non è statica, e nel tempo migliorerà e integrerà ulteriormente il proprio servizio con altri strumenti. Un esempio in tal senso proviene dalla sezione dedicata al blog che affianca il portale di e-commerce: qui è possibile trovare numerosi contenuti che contengono consigli e suggerimenti professionali. Aggiornato in modo costante, il blogcontiene – tra l'altro – video dedicati alle funzionalità e alle applicazioni possibili dei prodotti in vendita, ma anche tutorial e molti altri contenuti utili per gli appassionati del fai da te così come per i professionisti e le aziende.

Le caratteristiche principali di Casa Della Ferramenta

La tecnologia ha un ruolo di primaria importanza, ma può dare il meglio di sé solo se viene supportata da un livello di affidabilità logistica adeguato e da una organizzazione ottimale. Grazie alla casa madre, il sito di Casa Della Ferramenta può vantare standard di eccellenza anche per questo aspetto: i processi sono ottimizzati in modo costante, come pure la catena di approvvigionamento e gli imballaggi. Il sito è stato lanciato online solo nel gennaio del 2019, ma in meno di due anni ha già saputo farsi apprezzare dagli utenti grazie alle sinergie attivate con la casa madre, in una prospettiva di efficienza. Il know how a disposizione è un valore aggiunto da cui traggono beneficio gli stessi clienti.

Una piattaforma solo italiana

Fino a questo momento, la piattaforma è stata proposta unicamente in lingua italiana, a dimostrazione della volontà di focalizzarsi in modo particolare sulla crescita nel mercato nazionale. P. Grohe, invece, è un grossista regionale del Sud Tirol, e da più di cento anni è leader nel settore della ferramenta. Più di un secolo di vita alle spalle, insomma, eppure l'attenzione alle sfide del presente e del futuro è sempre alta: per questo è stata presa la decisione di far nascere una piattaforma di commercio elettronico capace di garantire consegne in tutta Italia entro 48 ore, senza spese di spedizione per gli ordini che superano gli 80 euro.

Per maggiori informazioni

Per saperne di più si può consultare il sito casadellaferramenta.it: qui si possono trovare prodotti di ferramenta di alta qualità che possono essere acquistati in tempi rapidi con una procedura semplice. Dalle idropulitrici alle

Contatti:

