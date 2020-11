Ue: Gentiloni, 'veti a Recovery fund non giustificati, li supereremo'

20 novembre 2020 a

Milano, 20 nov. (Adnkronos) - Bisogna "attuare Next Generation Eu, naturalmente superando i veti che sono intervenuti in questi ultimi giorni, che non sono giustificati, perché i Paesi che mettono questi veti sono molto colpiti da questa seconda fase della pandemia e sono molto favoriti sia dal quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea che dai fondi del Next Generation Eu". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, intervenendo al forum online organizzato da The European House - Ambrosetti.

"Confido che si riesca a superare questi veti", ha ribadito Gentiloni, sottolineando che, "guardando il rapporto fra questi fondi e il Pil dei vari Paesi, vediamo che per una decina di Paesi, e fra questi Polonia e Ungheria, sono molto più favoriti che non l'Italia o la Spagna".