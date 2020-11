Ue: De Guindos (Bce), 'mi aspetto crescita zero o negativa nel quarto trimestre'

20 novembre 2020 a

Milano, 20 nov. (Adnkronos) - "Finora tutti gli indicatori hanno avuto la tendenza a sottostimare sia i cali delle attività nel secondo trimestre che i rimbalzi del terzo trimestre. La mia opinione personale è che nel quarto trimestre l'attesa di una crescita poco superiore al 3% non sarà raggiunta, ma anzi la crescita sarà vicina a zero se non negativa" nell'area euro. Lo ha detto Luis De Guindos, vice presidente della Bce, intervenendo al forum online organizzato da The European House - Ambrosetti. Quindi "nel quarto trimestre avremo notizie peggiori".

De Guindos ha sottolineato che "stiamo vivendo un enorme livello di incertezza. C'è grande speranza sui vaccini al coronavirus, ma una cosa è avere un vaccino e un'altra è una vaccinazione di massa, con tutte le complicazioni logistiche per attuarla concretamente". La nuova ondata del contagio "sta colpendo l'Europa, anche se questo lockdown non è comparabile a quello di marzo", ha sottolineato.