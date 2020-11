Governo: Gelmini, 'nessun soccorso a Conte, Fi saldamente in centrodestra'

20 novembre 2020 a

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - “La collocazione di Forza Italia non è in discussione. Voglio ricordare che il centrodestra è stato inventato da Silvio Berlusconi. E' chiaro che la nostra collocazione è e resta nel centrodestra. Noi siamo una coalizione e non un partito unico, quindi è chiaro che ci sono sensibilità diverse, ma Forza Italia non ha alcuna intenzione di andare in soccorso di Conte o del suo governo”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a “Coffee Break”, su La7.