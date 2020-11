Como: sorpresi con oltre 500 grammi di droga, due arresti

20 novembre 2020 a

Milano, 20 nov. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Guanzate, in provincia di Como, due persone, sorprese con oltre 500 grammi di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno controllato un'auto in sosta e addosso a uno dei due uomini a bordo, un cittadino italiano di 39 anni, hanno trovato 350 grammi di hashish. Nell'abitazione dell'altro uomo, un italiano di 29 anni, con precedenti per droga, sono stati rinvenuti altri 190 grammi di stupefacenti tra marijuana, hashish e cocaina, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. I due sono stati arrestati e portati nel carcere di Como.

Nella stessa zona gli agenti hanno inoltre denunciato due uomini di 24 e 18 anni trovati in possesso di modiche quantità hashish. I due erano finiti sotto i controlli della polizia anche per un video pubblicato su un social network, in cui comparivano droga e armi e in cui i due inneggiavano alla delinquenza.