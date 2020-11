Mantova: donna denuncia marito violento, arrestato

20 novembre 2020 a

Milano, 20 nov. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Mantova un uomo di 29 anni per maltrattamenti nei confronti della moglie. La donna ha denunciato di aver subito ripetute violenze, da pugni e calci fino a minacce con un coltello puntato alla gola, violenze aumentate di frequenza negli ultimi mesi. L'uomo, pregiudicato e già sottoposto alla misura dell'affidamento ai servizi sociali per le violenze nei confronti della moglie, è stato arrestato e portato in carcere. Il questore di Mantova, Paolo Sartori, ha dato inoltre disposizioni di avviare in via d'urgenza il procedimento amministrativo per l'espulsione con trasferimento coatto nel Paese di provenienza, una volta che l'uomo avrà scontato la pena inflittagli.