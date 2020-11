Roma, Raggi: "Macchinette mangiaplastica anche nei mercati rionali, a Magliana la prima"

20 novembre 2020 a

a

a

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - ''Dopo averle installate nelle stazioni della metropolitana, le macchinette mangiaplastica arrivano anche nei mercati di Roma!''. Lo ha detto la sindaca di Roma che questa mattina ha inaugurato la prima macchinetta mangiaplastica, dei 17 ecocompattatori Coripet per il riciclo delle bottiglie in pet, all'interno del mercato rionale della Magliana.

''L'idea nasce da una conversazione che ho avuto qualche tempo fa con un giovane ragazzo di un quartiere di periferia: mi disse che nella zona in cui abitava non ci sono stazioni metro vicine e che volentieri i cittadini di quel territorio avrebbero raccolto e riciclato nei mercati rionali le bottiglie di plastica. Un suggerimento che ho voluto accogliere e far diventare realtà''.

''Le macchinette danno qualcosa in cambio e fanno capire cosa vuol dire economia circolare e cosa vuol dire guadagnare dai rifiuti. Bottiglie che saranno riciclate per diventare altre bottiglie. La convenienza è che per ogni bottiglia viene caricato un credito o su una tessera o su una app. Non inquinare e riciclare conviene per tutti. Ogni 100 bottiglie si guadagna un euro da spendere nel mercato. Oggi siamo nel mercato della Magliana per la prima attivazione ma nelle prossime settimane le installeremo in altri mercati rionali di Roma''.