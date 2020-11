Coronavirus: Ospedale Fiera Bergamo aumenta posti letto, ricoverati 27 pazienti (2)

20 novembre 2020 a

(Adnkronos) - "L'ospedale in fiera ha permesso di arginare il peso – che pure resta importante - sulle terapie intensive in Ospedale a Bergamo. Sono a oggi 31 i pazienti Covid-19 nell'area critica dell'ospedale. Con quelli presenti in Fiera, sale a 58 il totale dei pazienti gravi e gravissimi attualmente gestiti nelle strutture che fanno capo all'Asst Papa Giovanni", spiega una nota. Con ulteriore sforzo organizzativo, medico e infermieristico, il Papa Giovanni ha aderito alla richiesta di Regione Lombardia di mettere a disposizione ulteriori posti letto, questa volta per pazienti a bassa e media gravità.