Il binomio innovazione e spettacolo al WMF2020: il 21 novembre sul Mainstage si rinnova la collaborazione con AGIS

(Rimini, 20 novembre 2020) - Alle 10:30 della terza giornata del WMF - il più grande Festival sull'Innovazione Digitale e Sociale - focus dedicato alle criticità del mondo dello spettacolo e alle nuove frontiere legate a innovazione e digitale. Intervengono sul Mainstage i vertici di Federvivo - Federazione Spettacolo dal Vivo, ATIT - Associazione Teatri di Tradizione e ANFOLS - Fondazioni Lirico Sinfoniche.

Rimini, 20/11/2020 - WMF e AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) tornano a puntare i riflettori sul binomio formato da innovazione e cultura. Accadrà domani 21 ottobre, quando, alle 10:30, il focus del Mainstage del WMF 2020, il più grande Festival sull'Innovazione Digitale e Sociale, sarà puntato sulle criticità di un settore, quello dello spettacolo, alle prese con un momento di enorme delicatezza a seguito delle difficoltà derivanti dalla pandemia Covid-19 e dalle restrizioni disposte dagli organi governativi.

Introdotti da Cosmano Lombardo - CEO di Search On Media Group e Ideatore del WMF - interverranno il presidente di Federvivo (Federazione Spettacolo dal Vivo), Filippo Fonsatti; il presidente di ATIT (Teatri Italiani di Tradizione), Luciano Messi; il presidente di ANFOLS (Fondazioni Lirico Sinfoniche), Francesco Giambrone.

Nell'ambito della triplice intervista saranno prese in esame non soltanto le persistenti difficoltà che il comparto dello spettacolo sta affrontando ormai da quasi un anno in coincidenza con l'emergenza pandemica, ma anche e soprattutto le azioni poste in essere dagli operatori del settore al fine, in particolare attraverso l'innovazione e il digitale, di individuare nuove strade e nuovi punti di contatto con il pubblico.

L'intervento potrà essere seguito in live streaming sui canali ufficiali - Facebook e YouTube - del WMF, oltre che sulla piattaforma wmf.ibrida.io.

WMF - Il più grande Festival sull'Innovazione Digitale e Sociale

Con oltre 21.000 presenze registrate in tre giorni nella passata edizione, 500 espositori e partner e 500 speaker da tutto il mondo, il WMF è il più grande Festival sull'Innovazione Digitale e Sociale. Ideato e prodotto da Search On Media Group, il WMF nel 2020 si presenta con una doppia edizione: il WMF Online - il primo festival ibrido e diffuso realizzato nel corso dell'emergenza sanitaria che il 4, 5 e 6 giugno scorsi ha raggiunto online oltre un milione di utenti - e il WMF2020, che si terrà il 19, 20 e 21 novembre con un format ibrido.

