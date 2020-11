Banche: Abi, bene Federazione europea, rivedere quadro regolamentare su npl

20 novembre 2020 a

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - A margine delle riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio della Federazione Bancaria Europea il direttore generale dell'Abi Giovanni Sabatini ha espresso "viva soddisfazione" nel constatare una valutazione convergente delle banche europee sulla necessità di rivedere il quadro regolamentare per la gestione dei crediti deteriorati e in particolare le regole sul calendar provisioning (cosiddetto Npl back stop regulation) come da tempo sostenuto dall'Abi. Lo rende noto l'Abi in un comunicato.