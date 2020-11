Coronavirus: Grimoldi (Lega), 'valutiamo denuncia Rozza per procurato allarme'

20 novembre 2020 a

Milano, 20 nov. (Adnkronos) - "Per la seconda volta in sole 48 ore il consigliere regionale del PD, Carmela Rozza, lancia una pubblica bufala, con relativo procurato allarme pubblico, sulla salute dei milanesi. Due giorni fa sosteneva, con una grave affermazione, senza verificare, che fossero esauriti i vaccini influenzali a Milano, venendo smentita da un comunicato della Ats della Città metropolitana". Lo afferma Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier, che aggiunge: "Valutiamo se ci sono gli estremi per una bella denuncia per la signora Rozza".

Stasera, spiega, il consigliere regionale "ha tirato fuori che le mascherine fornite sempre da Ats non sarebbero conformi medicalmente, costringendo Ats ad un nuovo comunicato di smentita. Ma ci rendiamo conto? Adesso basta, ma cosa aspetta il Pd lombardo a zittire la Rozza?", si chiede Grimdoldi. "Il Pd fermi la macchina del fango, fermi la macchina delle bugie e dei falsi allarmi sulla pelle dei cittadini".