Dl ristori: bozza 'ter', +100 mln in 2020 per acquisto e distribuzione farmaci anti covid

20 novembre 2020

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Al fine di procedere all'acquisto e la distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19 il fondo "è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020" da destinare agli interventi di competenza del commissario straordinario e da trasferire sull'apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario. E' quanto si legge in una bozza del dl ristori 'ter' che l'Adnkronos ha potuto visionare.