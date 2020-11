20 novembre 2020 a

a

a

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - La bozza del dl ristori ter che sta per approdare in Consiglio dei ministri conferma gli ultimi numeri rimbalzati in tarda serata. Il decreto, infatti, ammonta a un valore di 2 miliardi: di questi 1,4 miliardi destinati agli aiuti, 400 milioni alla solidarietà alimentare, 200 milioni alla sanità, per un totale, appunto, di 2 miliardi.