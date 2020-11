Usa: Powell a Mnuchin, 'Fed restituirà fondi non utilizzati'

20 novembre 2020 a

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Restituiremo i fondo non utilizzati nell'ambito del Cares Act in considerazione della loro scadenza a fine dell'anno". Ad affermarlo in una lettera indirizzata al segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin diffusa dalla Federal reserve è il presidente della Fed Jerome Powell che risponde ad una sollecitazione dello stesso Mnuchin che richiamava la restituzione di 455 miliardi di dollari stanziati dal Tesoro alla Fed nell'ambito del Cares Act adottato nella primavera scorsa per sostenere il settore privato e gli enti locali.

"Come te - scrive Mnuchin - sono soddisfatto di tutto ciò che abbiamo realizzato insieme quest'anno. Siamo riusciti a mettere rapidamente in atto degli strumenti di prestito di emergenza per sostenere i governi statali e locali, piccole e medie imprese e grandi datori di lavoro. Questi erano nuovi e complessi programmi che ci richiedevano di lavorare insieme in modo produttivo. I nostri sforzi hanno contribuito a prevenire gravi interruzioni del sistema finanziario e sbloccato trilioni di dollari di privati prestiti a famiglie, imprese e comuni in un momento in cui l'economia ne aveva più bisogno".