Zurich: in trattativa per rilevare controllata Usa Metlife Us P&C

20 novembre 2020 a

a

a

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Zurich Insurance Group (Zurich) conferma di essere in trattativa con MetLife per rilevare la controllata MetLife U.S. P&C business. Un'operazione che potrebbe essere effettuata attraverso la filiale di Zurich, Farmers Group Inc insieme a Farmers Exchange. "I termini di qualsiasi transazione sono soggetti a negoziazione e non c'è alcuna garanzia che la transazione possa concludersi in modo positivo", si legge nella nota.