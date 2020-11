Dl ristori: nel decreto 'ter' stanziamento di 1,95 mld

21 novembre 2020 a

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Il dl ristori ter approvato dal Cdm prevede uno stanziamento di risorse pari a 1,95 miliardi di euro per il 2020. Nello specifico, si prevede l'incremento di 1,45 miliardi, per il 2020, della dotazione del fondo previsto dal decreto 'ristori bis' (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149) per compensare le attività economiche che operano nelle Regioni che passano a una fascia di rischio più alta; l'inclusione delle attività di commercio al dettaglio di calzature tra quelle che, nelle cosiddette 'zone rosse', sono destinatarie del contributo a fondo perduto; l'istituzione di un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro, da erogare ai Comuni, per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare; l'aumento di 100 milioni per il 2020 della dotazione finanziaria del Fondo per le emergenze nazionali, allo scopo di provvedere all'acquisto e alla distribuzione di farmaci per la cura dei pazienti affetti da Covid-19.