Calabria: Gasparri, 'Morra via subito da presidenza Antimafia'

21 novembre 2020 a

a

a

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Vedo che Morra è ancora presidente della commissione Antimafia. Non può più svolgere quella funzione. Non ne ha la dignità, travolto dalle sue deliranti affermazioni. Peraltro non le prime sconcertanti. Lo hanno sconfessato tutti. Va ringraziata la Rai per avere all'ultimo istante, non senza la necessità di sollevare molti dubbi da parte di tanti, revocato un invito a questo figuro in una trasmissione di ieri sera". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Morra -aggiunge- deve andare via. Ha offeso Jole Santelli, la Calabria, i malati, tutti gli italiani. Nessuno può più considerarlo interlocutore di alcunché. Come può rappresentare il Parlamento nei rapporti con le strutture che combattono la mafia una persona di così basso livello morale? Morra via. Subito”.