Casa: Immobiliare.it, con seconda ondata calo prezzi generalizzato, Isole -4,5%. (2)

(Adnkronos) - Nelle singole regioni la situazione è la medesima, con ottobre che segna un trend in calo ovunque. Spicca la variazione mensile registrata in Sardegna, dove i costi delle case in un solo mese hanno perso l'8,5%, complice anche il consueto calo che ogni anno si rileva dopo l'estate. Anche in Trentino Alto Adige e in Valle d'Aosta la discesa dei prezzi a ottobre è stata particolarmente evidente (-4,6% su base mensile).

L'autunno segna un arresto e un conseguente calo anche nelle regioni in cui i prezzi, dopo la prima ondata, sembrava stessero tenendo e tornando a salire. Ad esempio, guardando ai numeri della Lombardia, si nota che il prezzo medio degli immobili in vendita a ottobre rispetto ad aprile è aumentato del 5%, ma nel confronto mensile è chiaro il nuovo trend al ribasso e si registra infatti un -0,8%. Anche Milano è coinvolta in questo generale calo dei prezzi e in città i valori delle case in vendita, in un mese, hanno perso oltre due punti percentuali (-2,2%).

"Se alla prima ondata chi aveva un immobile in vendita aveva reagito congelandone il prezzo, in attesa di comprendere come si sarebbe evoluta un'eventuale crisi economica, i numeri dimostrano che con la nuova emergenza sanitaria e i conseguenti lockdown i venditori hanno iniziato a rivedere i valori al ribasso", ha commentato Carlo Giordano, Amministratore Delegato di Immobiliare.it. "Stiamo monitorando costantemente l'andamento del mercato per capire se questo trend al ribasso proseguirà anche nei prossimi mesi. Se così fosse, da una parte i cali - ha concluso - potrebbero servire a calmierare i costi nelle grandi città come Milano in cui l'accesso all'acquisto stava diventando complesso a causa del costante aumento dei prezzi; dall'altra, un nuovo ribasso potrebbe peggiorare la posizione dei venditori nelle aree in cui il mercato era già in difficoltà a causa di una minore domanda, come le province e le regioni del Sud".