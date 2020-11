Casa: Immobiliare.it, con seconda ondata calo prezzi generalizzato, Isole -4,5%.

21 novembre 2020 a

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Con la seconda ondata e la conclusione del mese di ottobre si osserva un calo generalizzato dei prezzi degli immobili n tutta Italia, comprese quelle regioni in cui i costi delle case stavano ricominciando a salire. E' quanto emerge dall'Osservatorio di Immobiliare.it sugli immobili residenziali in vendita.

L'analisi ha preso in considerazione i prezzi medi richiesti per gli immobili residenziali in vendita a ottobre e li ha confrontati con i valori rilevati a settembre e ad aprile, nel pieno del primo lockdown. A livello nazionale la cifra di ottobre risulta praticamente ferma rispetto a quella di aprile (-0,4%) ma il confronto con settembre dimostra che i costi hanno iniziato a scendere, perdendo in un solo mese l'1,7%.

Andando nel dettaglio delle diverse aree del Paese, sono le isole quelle in cui il calo è più evidente e in un mese il valore delle abitazioni è calato del 4,5%. Seguono il Nord Ovest, che perde il 2,8% su base mensile, il Nord Est (-1,9%), il Centro (-1,8%) e il Sud (-1,2%).