Musica, esce il primo album di dile 'Rewind'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Se si potessero misurare in euro il numero delle notti passate a fissare il soffitto o i cazzotti tirati contro il muro probabilmente sarei miliardario. Questi momenti sono diventati parole, queste parole canzoni, queste canzoni un album, il mio primo album". È così che nasce "Rewind", il primo album ufficiale del cantautore dile appena uscito per Artist First/Osa Lab su tutte le piattaforme digitali.

È un disco che nasce dal forte mix di "sofferenza, alcool e notti in bianco". Ogni brano del cantautore attraversa "consapevolezze differenti" e forma un disco che, lavorato in un anno, segna il cambiamento artistico di dile. "Rewind" è un album che ha visto la collaborazione di diverse anime oltre a quella dell'artista. Sono infatti presenti quattro produttori: Federico Nardelli (Tangenziale, Perdersi e Rewind), Marta Venturini (vatuttobene e Venezia) Francesco Rigon (finoallesette, La Verità, America, Vodka, Domani e Giganti) Michael Tenisci (Stavamo bene veramente e Per caso).

Inoltre, tre autori hanno affiancato la penna di dile: Federico Galli (finoallesette, vatuttobene, Perdersi, Venezia, Tangenziale, Stavamo bene veramente, America, Vodka, Per Caso), Francesco Rigon (Rewind, Domani, Giganti), Alessandro Di Domizio (La Verità). Il sound di "Rewind" fonde una radice acustica con una prevalenza di pianoforte mischiata a suoni prettamente elettronici. E ora, ognuno di noi può leggere un diverso dile in ogni brano.