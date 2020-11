Coronavirus: Bussolati (Pd), 'Regione Lombardia spenda soldi in iniziative utili'

21 novembre 2020 a

Milano, 21 nov. (Adnkronos) - "Massimo Boldi ha dichiarato 'usano la mascherina per tapparci la bocca'. Quando il governo ha istituito la zona rossa e Fontana è diventato un agitatore anti restrizioni, ha dichiarato: 'mi fido solo di Fontana'. Ed ecco che diventa testimonial dei 160 milioni promessi da Regione ad alcune categorie produttive al suon di 'cipollini' e tutto l'armamentario, non proprio di primo pelo". Regione Lombardia deve "evitare di spendere i soldi dei contribuenti lombardi in pubblicità, ma in iniziative utili a salvare e rilanciare il Lavoro e l'impresa". Lo afferma Pietro Bussolati, responsabile nazionale Pd imprese e professioni e consigliere regionale in Lombardia, dopo che la Regione ha impiegato Bldi come sponsor nella campagna contro il coronavirus.

Nel 2020, chiede Bussolati alla Regione, "arriveranno solo 40 milioni dei 160 (un quarto), destinati solo alle micro imprese, che sono 50mila. Dato che i soldi stanziati non basteranno per le richieste, sarà un click day? Cosa accadrà a chi ha fatto domanda e rimarrà escluso?". I sistemi informatici di Regione Lombardia "hanno già fatto cilecca nella fase di profilazione venerdì, e hanno fatto cilecca per le richieste di Cassa Integrazione in deroga (causando immensi ritardi nell'erogazione delle risorse ai lavoratori lombardi). Succederà la stessa cosa per questi fondi?", continua.