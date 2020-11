lightScience e FlowPay si aggiudicano l'8a edizione della Startup Competition

21 novembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Sono lightScience e FlowPay le realtà vincitrici della 8a edizione della

Come avvenuto lo scorso giugno, anche questa edizione della Competition è stata trasmessa

La fase finale della Startup Competition è stata presentata e condotta da Cosmano Lombardo - CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF - e da Diletta Leotta, già co-conduttrice della Competition nel 2019.

“Siamo orgogliosi per aver continuato a dare, in questa situazione di grande complessità, il nostro contributo alla crescita dell'ecosistema imprenditoriale italiano realizzando, in 6 mesi, due edizioni di quella che è la Startup Competition più grande d'Italia”, spiega Cosmano Lombardo. “Un successo che si riflette nei numeri, con più di 700 startup candidate da tutta Italia e dall'estero e con la costante collaborazione con un network composto da oltre 120 fra investitori, incubatori e aziende corporate, cui va il nostro ringraziamento per aver compreso e condiviso l'impegno del Festival nella promozione dell'imprenditorialità. Supportare i giovani imprenditori e le loro proposte significa investire effettivamente anche nella generazione di valore, nell'innovazione sociale e nel futuro”.

A convincere la giuria della Startup Competition - composta da importanti realtà del panorama innovativo, fondi venture capital, corporate venture, acceleratori e incubatori - è stato il pitch e la mission di lightScience: sviluppare strumenti che, da una goccia di sangue o di qualunque altro fluido biologico, sono in grado di fornire risultati analitici affidabili per un'ampia gamma di esami di laboratorio.

"Siamo lieti e orgogliosi di aver conseguito questo importante riconoscimento" ha dichiarato Marco F.M. Vismara, CEO e fondatore di lightScience. "Anni di lavoro e ricerca ci hanno permesso di presentare un progetto solido sul palco di una delle startup competition più prestigiose d'Italia e di conquistare il pubblico e la giuria con il nostro sogno: analisi cliniche facili, veloci ed economiche, portando il laboratorio dal paziente e non viceversa. Ovviamente tutto questo non sarebbe stato possibile senza i nostri sponsor e incubatori: ComoNeXT, Geosmartcampus, CP-Startup, l'Associazione3040, l'EIT Health, Tiberia & Partners e lo Studio Fusi-Bastoni che ringrazio per aver creduto in lightScience e per averci accompagnato fino a questo traguardo”.

lightScience, ha infatti ricevuto il premio di UniCredit Start Lab, il progetto di UniCredit rivolto ai giovani imprenditori e alle startup innovative. Il premio consiste nella possibilità di partecipare alla Startup Academy, nell'assegnazione di un mentor scelto tra professionisti partner della banca e nell'accesso al programma di coaching. Il riconoscimento prevede inoltre l'assegnazione ai vincitori di un Relationship Manager di UniCredit e la partecipazione a incontri di lavoro con clienti Corporate della banca e possibili investitori.

A conquistare il pubblico in collegamento, che ha potuto effettuare una votazione live attraverso la piattaforma interattiva

“Tremano le gambe: una grande emozione per me e per tutto il team che c'è dietro FlowPay e che funziona da un anno per questo progetto” ammette Federico Masi, cofounder di Flowpay, che ha potuto presentare il proprio pitch in presenza nello studio tv del Festival. “FlowPay automatizza il pagamento delle fatture elettroniche utilizzando l'open banking con una innovativa struttura distributiva; con l'obiettivo principale di aiutare aziende e i professionisti a ridurre i ritardi di incasso delle fatture. Al momento stiamo lavorando con i più grandi operatori IT di settore e abbiamo alcuni tavoli di negoziazione con banche che spero ci porteranno ad essere live all'inizio del prossimo anno.

Grazie al favore del pubblico, FlowPay vince un premio di 10.000€ in servizi di consulenza in marketing digitale offerto da Search On Media Group, realtà organizzatrice del Web Marketing Festival.

Gli stand dello

Visibilità e tante opportunità di business e networking anche per le 60 startup presenti con il proprio stand virtuale all'interno dello Startup District, un'Area Espositiva interamente dedicata alle startup che il Festival ha promosso quest'anno per continuare ad alimentare lo scambio di idee e la crescita dell'ecosistema innovativo anche durante la crisi mondiale di queste settimane.

Anche la Sala Startup ha rappresentato un'importante vetrina per altre 40 startup selezionate tra le 700 candidate che, pur non rientrando tra le finaliste, si sono distinte per il potenziale della loro idea innovativa e hanno potuto presentarsi al network di partner del WMF. Di seguito il dettaglio dei premi - non corrisposti in denaro - che questi ultimi hanno assegnato ai progetti della Sala Startup:

AB Innovation Consulting premia lightScience con un pacchetto completo di consulenza per la strutturazione legale e la valutazione del business plan con possibilità di accedere ai possibili investitori del network di AB Innovation Consulting dal valore di 3.000€.

Premia Contracto con un pacchetto di consulenza sulla valutazione degli aspetti legali e dei rischi e sulla valutazione del Business Plan dal valore di 2.500€.

Premia Cyber Evolution, Flowpay, Yobs Technologies, Rewing, Staiy con una consulenza con i professionisti volta ad analizzare gli aspetti e i rischi legali in cui incorrono le startup e la tecnologia da implementare dal valore di 1.500€.

Valore dei premi: 13.000€.

Almacube premia Yobs Technologies con 3 mesi di incubazione del valore di 2.500€ usufruibili tra dicembre 2020 e dicembre 2021, disponibilità a spazi in modalità co-working, un incontro di sviluppo business a settimana, un incontro al mese con i mentor del network Almacube, attività di Investor Matching e a incontri di formazione e consulenza specifica.

Premia lightScience con un finanziamento a fondo perduto del valore di 3.500€ che copre le spese di viaggio e alloggio all'interno di un paese a scelta tra quelli dell'unione europea, per una durata massima di tre mesi. La finalità dell'esperienza è quella di mettere in contatto la startup con altri imprenditori e aziende al fine di internazionalizzare la propria impresa.

Valore dei premi: 6.000€.

ARXivar premia SafePls con la disposizione di due anni della piattaforma gestionale di fatturazione elettronica.

AWS mette a disposizione il programma Activate - programma AWS che fornisce crediti promozionali, accesso a supporto tecnico AWS 24/7, risorse di formazione per le startup: Cyber Evolution, FlowPay, Rewing, Yobs Technologies, Appeaty, Arzamed, Athenaeum EdTech, b-more, Brots, Coloombus, Contracto, Cup Solidale, Curiamo, Dinehome, dynotify, Freedome, Genuino.Zero, Kleisma, LessonBoom, MammaItalia, MapoTapo, Mine Crime, Musictogo, Mydely, Nubentech, OpenThesis, SafePls, SanChip Innovation, Stage Air, Sygmund, Tiassisto24, Tresarti, Wait4Call, Wastly, Yookye e YouMech.

Backtowork premia Rewing con la possibilità di avere 0€ di entry fee sui percorsi di crowdfunding. Premia Cyber Evolution, Staiy, lightScience, FlowPay, Yobs Technologies con una scontistica del 30% sulla entry fee di 3.000€ sui percorsi di equity crowdfunding. Valore dei premi: 8.400€.

BAN Firenze premia Coloombus, Sygmund e Wait4Call con la possibilità di accedere direttamente alla preselezione Open Seed 2021.

Digital Magics premia Flowpay con un percorso di affiancamento con Digital Magics della durata di 1 mese, che consiste in una postazione di lavoro in co-working presso la sede di Milano; attività di mentorship e revisione del business plan pluriennale dal valore complessivo di 10.000€.

dpixel e BIG, Boost Innovation Garage, premia Dinehome con 3 mesi di postazione assegnata free presso il nuovo Hub a Bologna, accesso alla community e agli eventi gratuiti e il 15% di sconto sulle tariffe relax per un anno.

Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore premia Mine Crime con un percorso integrato di incubazione, accelerazione e mentorship, erogato nell'ambito di Get it! - il programma di empowerment e impact investment readiness per idee e start-up promosso da Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore, in collaborazione con Cariplo Factory. Il percorso sarà della durata complessiva di 6 mesi (3 mesi di incubazione/accelerazione + 3 mesi di mentorship) e del valore complessivo stimato intorno ai 25.000 euro.

Grownnectia premia Staiy con un percorso di affiancamento alla startup e attività di mentoring orientata allo sviluppo di nuove strategie di fund raising, redazione del business plan, sviluppo del canvas e del pitch deck, della durata pari a 45 gg dal valore di 3900 euro.

Hubspot e Exelab s.r.l premiano FlowPay con una Licenza HubSpot Growth Suite Professional (durata contrattuale 12 mesi, nel secondo anno possibilità di rinnovo con sconto 50% rispetto a listino) e 6 mesi di affiancamento alla startup e consulenza strategica per due campagne inbound complete dal valore di: € 40.496,00. Premiano Cyber Evolution con una licenza HubSpot Marketing PRO o Sales PRO + Marketing Starter o Sales Starter (a seconda del posizionamento della startup) - (durata contrattuale 12 mesi, nel secondo anno possibilità di rinnovo con sconto 50% rispetto a listino) e 3 mesi di affiancamento alla startup con una consulenza strategica per una campagna inbound completa dal valore di € 21.744,00.

I3P premia Yobs Technologies con l'accesso ad un programma di incubazione equity free di 6 mesi presso l'incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino.

Italian Angels for Growth premia Cyber Evolution con un incontro diretto con i soci esperti di screening del settore specifico della start up.

Italian Business Angels Network Association premia FlowPay con un percorso dedicato di N.4 call/incontri con gli associati esperti di valutazione di start up per validare e migliorare la propria idea/progetto e con attività di promozione online (website e newsletter) della startup presso il network di IBAN. Valore del premio: 2.000€ non corrisposto in denaro.

LVenture Group premia Yobs Technologies e Flowpay con un percorso di Fast track che consiste in 4 call/incontri con il Team di accelerazione per validare e migliorare la propria idea/ progetto.

Lazio Innova premia OpenThesis e Minecrime con un voucher per un percorso Go to Market, percorso imprenditoriale che parte dai risultati della validazione di un primo Minimum Viable Product (MVP). Premi dedicati alla selezione di progetti innovativi con sede nel Lazio: startup costituite con sede operativa nel Lazio o costituende che intendano avviare una propria sede operativa nel Lazio.

OVHcloud premia Flowpay con un voucher di 50.000 €. Premia lightScience, Cyber Evolution, Staiy, Yobs Technologies e Rewing con un voucher di 10.000 €. I voucher sono spendibili per i servizi di Cloud products (hosted private cloud, public cloud storage & compute, Data analysis, AI, Kubernetes), a seconda delle necessità della startup. Offre inoltre un accesso prioritario al programma Startup OVHcloud per tutte le 40 startup.

Peekaboo premia Musictogo con 3 mesi di supporto strategico con call settimanale per la validazione del modello di business e per la preparazione di un Pitch da potere sottoporre agli investitori + percorso formativo Lean Startup Program Online gratis per tutti i membri del team. Valore monetario: 2000€.

Premia MyDely e Tresarti con un percorso formativo Lean Startup Program online.

Qonto premia Flowpay, Cyber Evolution, Staiy, Rewing, Yobs Technologies e lightScience con 12 mesi di piano Standard gratuiti con inclusa la carta X, un premio dal valore di €600 cadauno. Premia le 40 startup partecipanti alla Pitch Competition con un mese gratuito e uno sconto di €15/mese per i successivi 2 mesi e su tutti i piani tariffari.

RDS 100% Grandi Successi partecipa al WMF 2020 e consegna due premi awaRDS: uno alla migliore startup in competizione tra le 6 finaliste e uno alla miglior startup della Sala Startup offrendo opportunità uniche di comunicazione per un valore di oltre 30.000€. RDS premia Yobs Technologies con n. 25 comunicati commerciali della durata di 20” creati e prodotti da RDS e inseriti nel palinsesto. Premia Appeaty con una campagna di comunicazione editoriale con intervista da inserire nella rubrica adatta del palinsesto.

San Marino Innovation premia SanChip Innovation con un pacchetto di servizi dal valore complessivo di 3.000 € comprensivo di valutazione del progetto, certificazione gratuita, permanenza per il primo anno all'interno di San Marino Innovation.

Siamo Soci MamaCrowd premia Certy e Cup Solidale con un percorso di fast track finalizzato ad un assessment da parte del team di Mamacrowd in merito all'opportunità di svolgere una campagna di equity crowdfunding.

Seedble premia OpenThesis con 3 mesi di accelerazione presso Phluid, il nuovo innovation hub su Roma con: un mentor dedicato e il team di acceleration Seedble a supporto; 4 postazioni dedicate e possibilità di utilizzo di sale riunioni e altri servizi collegati all'hub ; la possibilità di accesso al network di investitori collegato a Seedble.

StarBoost premia OpenThesis, Mydely e Stage Air con un corso completo Starboost di 10 settimane, strutturato nei due moduli "Team Creation" e "Company Creation" ed un incontro con il team Advisor Senior per il supporto alle strategie di accelerazione e internazionalizzazione del progetto dal valore di 997€.

Startup Wise Guys premia Cyber Evolution con un accesso al programma principale di pre-accelerazione online (equity free, fino a 7 settimane, completamente online e con mentoring 1: 1). Premia StageAir con una Wise Girls t-shirt.

The Hive premia YouMech, SanChip Innovation, Up2You, con 3 mesi di accelerazione in The Hive con a disposizione un voucher per effettuare incontri nelle corporates del network delle sue aziende. Valore del voucher: 5.000 euro corrisposto in servizi.

Two Hundred premia Yobs Technologies, Staiy e Yookye con una scontistica del 10% sulla fee per una campagna di equity crowdfunding.

WMF - Il più grande Festival sull'Innovazione Digitale e Sociale

Con oltre 21.000 presenze registrate in tre giorni nella passata edizione, 500 espositori e partner e 500 speaker da tutto il mondo, il WMF è il più grande Festival sull'Innovazione Digitale e Sociale. Ideato e prodotto da Search On Media Group, il WMF nel 2020 si presenta con una doppia edizione: il WMF Online - il primo festival ibrido e diffuso realizzato nel corso dell'emergenza sanitaria che il 4, 5 e 6 giugno scorsi ha raggiunto online oltre un milione di utenti - e il WMF2020, che si terrà il 19, 20 e 21 novembre con un format ibrido.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: [email protected]