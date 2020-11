Boeing: dopo Faa verso ok autorità Ue Aesa, verso ritorno 737 Max a gennaio

21 novembre 2020 a

PArigi, 21 nov. (Adnkronos) - Dopo la Faa, l'agenzia federale statunitense che si occupa della sicurezza e dei controlli relativi all'aviazione, che ha dato il suo via libera al nuovo decollo del Boeing 737 Max che era stato messo a terra da marzo 2019, potrebbe arrivare presto anche il via libera dell'Autorità europea che potrebbe permette al 737 Max di volare già a gennaio. Ad annunciarlo è Patrick Ky, il direttore esecutivo dell'Aesa, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea, intervenendo al Paris Air Forum organizzato dal quotidiano 'La Tribune'.

"Abbiamo voluto avere un'analisi totalmente indipendente della sicurezza di questo aereo e quindi abbiamo fatto le nostre proprie analisi, i nostri propri test per valutare i comportamenti dell'aereo. Questi studi ci mostrano che effettivamente il Boeing 737 Max può di nuovo essere in esercizio perché l'aereo è sicuro", sottolinea Ky.

"E' verosimile che nel caso dell'Aesa adotteremo le decisioni che permetteranno di rimettere in esercizio l'aereo durante il mese di gennaio. E' il calendario", aggiunge.