Influenza: Grimoldi (Lega), 'Lombardia ha distribuito 1,8 mln dosi vaccino'

Milano, 21 nov. (Adnkronos) - "Ad oggi in Lombardia, con dati certificati dalle Ats, sono già state distribuite un milione e 800mila dosi di vaccino anti influenzale, entro lunedì verrà superata quota 2 milioni, per arrivare a due milioni e mezzo entro la metà dicembre, tenendone una scorta di altri 250mila anche nella modalità specifica per bambini. Questi sono i numeri veri, non le bugie sparate a ripetizione dal Pd con personaggi da denuncia come il consigliere Rozza". Lo afferma Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.

"Ora basta polemiche sui vaccini, basta strumentalizzazioni sulle paure dei cittadini, basta fango: la Lombardia ha fatto la sua parte, ha fatto gli acquisti e la distribuzione nei numeri e nei tempi adeguati".