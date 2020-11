Coronavirus: Rozza (Pd), 'mascherine non conformi non utilizzabili da medici'

21 novembre 2020 a

a

a

Milano, 21 nov. (Adnkronos) - "Tra tessuti ammessi e mascherine certificate con marchio CE c'è una bella differenza, come la giunta regionale sa bene per la vicenda delle mascherine Fippi, che si trovavano esattamente in questa situazione. Insisto, quelle mascherine possono andare bene per un uso comune o per servizi pubblici che permettano il distanziamento, non per un medico di medicina generale che deve avere un grado di protezione elevato per la natura stessa del suo lavoro, per il contatto ravvicinato con altre persone e la possibile trasmissione del virus". Lo afferma la consigliera del Pd in Regione Lombardia, Carmela Rozza, sulla polemica sulle mascherine non conformi.

"Anche l'Hse del governo britannico -continua Rozza- ha escluso quelle stesse mascherine dall'utilizzo medico, ma se in Lombardia si ritiene che siano adatte ai medici significa che saranno distribuite anche negli ospedali? Sono curiosa di conoscere la risposta".

Rozza sottolinea che "spiace che l'Ats di Milano, dei cui dirigenti ho sempre avuto buona considerazione, abbia deciso di scendere nella polemica politica attaccandomi direttamente. Non mi spiace affatto, invece, dell'attacco del segretario della Lega Lombarda Grimoldi che minaccia denunce per procurato allarme. Gli rispondo che sarei felice di pagarmi la prossima campagna elettorale con il ristoro derivante dalla conclusione di quella causa".